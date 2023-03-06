Педиатр Морозова: эффект от закаливания детей можно получить только при ежедневных процедурах

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Процедура закаливания может быть очень полезной для здоровья ребёнка, но важно проводить её правильно. А для этого необходимо соблюдать предосторожности.

Закаливание будет эффективным только в том случае, если родители станут осуществлять его систематически, то есть ежедневно. Такое мнение высказала врач-педиатр Екатерина Морозова. Также крайне важным она считает постепенное увеличение времени процедур и силы раздражающего действия, поскольку детский организм должен плавно приспосабливаться к внешним условиям, которые являются для него необычными вроде холодной воды или воздуха.

"Всегда учитывайте настроение или пожелания ребенка. Закаливайте в форме игры. Только так вам удастся достичь положительного эффект", — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Нельзя осуществлять закаливание в том случае, если малыш демонстрирует явное недовольство, лучше перенести эту процедуру. Важно, чтобы у ребёнка к закаливанию сформировалось положительное отношение. К примеру, как к весёлой игре или к другому приятному времяпрепровождению.

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