Педиатр рассказал, как правильно закаливать ребенка

Наша страна проходит через зимний сезон, число простуд и ОРВИ на максимуме. Родителям хочется, чтобы их дети болели меньше, и многие прибегают к закаливанию.

Врачи не раз говорили, что закаливание относится к одному из самых действенных методов укрепления организма. Но ни в коем случае нельзя форсировать этот процесс, особенно когда дело касается организма ребёнка. В этом случае закаливание должно быть только постепенным, как заявила врач-педиатр детской поликлиники №3 Саранска Юлия Шафеева.

"Закаливание должно начинаться с соблюдения режима дня, с регулярного проветривания помещений, — рассказала Юлия Шафеева "Известиям Мордовии". — Для укрепления организма хорошо подходят водные процедуры: умывание прохладной водой, контрастный душ, обтирания влажным полотенцем. Главное при этом — постепенно, день за днём, снижать температуру воды от приятной, комфортной, тёплой, к более освежающей. Самая эффективная и любимая водная процедура для детей — это плавание. Летом — в речке или озере, а зимой — в бассейне".

Она также особо отметила пользу от хождения босиком. Летом можно не одевать обувь, когда ребёнок ходит по траве или гальке, а зимой по квартире. Но даже закалённому организму важно своевременно получать все прививки, включая вакцинацию от гриппа, пневмококка и гемофильный палочки.

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