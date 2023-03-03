Доктор Мясников о вреде сахарозаменителей: люди набирают ещё больший вес

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Александр Мясников объяснил, почему есть сахар или мёд полезнее, чем употреблять сахарозаменители.

Медик обратил внимание на то, что сейчас активно рекламируют различные сахарозаменители при том, что в стране и в мире наблюдается настоящая эпидемия ожирения и диабета.

"Хотите сладкого — съешьте кусачек сахара или ложечку мёда. Это намного полезнее рекламируемых сахарозаменителей!" — дал совет врач.

Мясников назвал такие сахарозаменители, как аспартам, сорбитол, стивиа, сахарин, эритриол, которые добавляют в низкокалорийные напитки, мороженное и другие сладости.

Он отметил, что люди, заменяющие сахар такими добавками, набирают ещё больший вес и уровень глюкозы у них растёт.

Медик объяснил, что происходит это из-за того, что сахарозаменители нашему микробиому не нравятся.

"Люди, применяющие сахарозаменители (особенно Эритриол) чаще получают инсульты и инфаркты! Более того — сахарозаменители усиливают действие алкоголя и замедляют его выведение из крови", — рассказал Мясников.

Ранее доктор Мясников рассказал, что малые доли алкоголя защищают от повышенного уровня холестерина.

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