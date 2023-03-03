Доктор Александр Мясников объяснил, почему есть сахар или мёд полезнее, чем употреблять сахарозаменители.
Медик обратил внимание на то, что сейчас активно рекламируют различные сахарозаменители при том, что в стране и в мире наблюдается настоящая эпидемия ожирения и диабета.
"Хотите сладкого — съешьте кусачек сахара или ложечку мёда. Это намного полезнее рекламируемых сахарозаменителей!" — дал совет врач.
Мясников назвал такие сахарозаменители, как аспартам, сорбитол, стивиа, сахарин, эритриол, которые добавляют в низкокалорийные напитки, мороженное и другие сладости.
Он отметил, что люди, заменяющие сахар такими добавками, набирают ещё больший вес и уровень глюкозы у них растёт.
Медик объяснил, что происходит это из-за того, что сахарозаменители нашему микробиому не нравятся.
"Люди, применяющие сахарозаменители (особенно Эритриол) чаще получают инсульты и инфаркты! Более того — сахарозаменители усиливают действие алкоголя и замедляют его выведение из крови", — рассказал Мясников.
Ранее доктор Мясников рассказал, что малые доли алкоголя защищают от повышенного уровня холестерина.
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