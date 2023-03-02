Минздрав пообещал, что студенты медвузов не будут самостоятельно лечить россиян

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В связи с нехваткой медицинского персонала в России студенты медвузов смогут получить допуск к медицинской деятельности. Но самостоятельно лечить людей они не будут.

Российский Минздрав предлагает изменить закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", что даст возможность ординаторам уж со второго года обучения практиковаться в качестве врачей-стажёров. Это должно повысить кадровый потенциал системы здравоохранения, в которой ощущается дефицит кадров. По некоторым оценкам, только в первичном амбулаторном звене он составляет десятки тысяч специалистов среднего и высшего звена.

Однако в самом Минздраве подчеркнули, что самостоятельную врачебную помощь стажёры россиянам оказывать не будут, они станут лишь помогать квалифицированным и опытным врачам-специалистам. В частности, об этом заявил ректор МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России академик Олег Янушевич, которого цитирует ТАСС.

Он отметил, что стажёры будут трудиться в составе врачебных бригад в отделениях под присмотром заведующих и руководителей клиник. Каждый ординатор будет осуществлять врачебную деятельность только под руководством врача-специалиста.

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