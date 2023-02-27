Министр Мурашко: в поликлиниках не хватает 12,5 тысяч врачей и 10,7 тысяч медсестёр

1:31 Your browser does not support the audio element. Общество

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко привёл цифры дефицита медперсонала в амбулаторном звене России. Он сослался на то, что это мировая практика.

По словам Михаила Мурашка, в России в 2022 году наблюдался серьёзный дефицит медработников в амбулаторном звене. К примеру, не хватало 12,5 тысяч врачей и 10,7 тысяч представителей среднего медицинского персонала. Глава российского Минздрава при этом подчеркнул, что данная проблема является распространённой для всего мира, как пишет РИА Новости.

Ранее Мурашко подчеркивал, что на сто процентов амбулаторная сеть здравоохранения практически заполнена в пяти российских регионах. Это Чеченская республика, Татарстан, Башкортостан, Тюменская и Белгородская области. А в каких-то регионах ситуация обстоит особенно остро, так что эта проблема имеет территориальную составляющую. И порой данный дефицит приводит к трагедиям.

Так, в городской больнице №7 Комсомольска-на-Амуре недавно умерла пациентка из-за неоказания помощи, а при расследовании здесь была обнаружена огромная нехватка врачей. В Забайкалье местные медики даже просили губернатора отыскать им работу в других российских регионах, так как в родном выплачивается очень низкая зарплата.

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