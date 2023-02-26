РЕН ТВ: состояние фигуриста Романа Костомарова начало улучшаться

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одной из причин тяжёлого состояния фигуриста Романа Костомарова назвали больничную синегнойную палочку, которая привела к осложнениям. Однако показатели здоровья спортсмена начали улучшаться. Об этом проинформировал источник РЕН ТВ.

На данный момент Костомаров находится в стабильном состоянии. Ему провели процедуры плазмафереза — очистку крови.

Ранее профессор Московской медицинской академии, доктор медицинских наук Павел Воробьёв объяснил, что олимпийского чемпиона нельзя было отправлять на лечение за границу, поскольку спортсмен бы не перенёс перелёт. В России за жизнь Костомарова борются лучшие специалисты.

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