Одной из причин тяжёлого состояния фигуриста Романа Костомарова назвали больничную синегнойную палочку, которая привела к осложнениям. Однако показатели здоровья спортсмена начали улучшаться. Об этом проинформировал источник РЕН ТВ.
На данный момент Костомаров находится в стабильном состоянии. Ему провели процедуры плазмафереза — очистку крови.
Ранее профессор Московской медицинской академии, доктор медицинских наук Павел Воробьёв объяснил, что олимпийского чемпиона нельзя было отправлять на лечение за границу, поскольку спортсмен бы не перенёс перелёт. В России за жизнь Костомарова борются лучшие специалисты.
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