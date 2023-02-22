Уролог Дмитриев: слишком частые самоудовлетворения могут быть признаком депрессии

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нормальному здоровому мужчине необходима время от времени сексуальная разрядка, как в виде полноценной близости, так и мастурбаций. Но чрезмерно увлекаться этим не следует.

Если у представителей сильного пола длительное время отсутствует половая близость, это может вызвать развитие воспалительных процессов мочеполовой системы и даже со временем спровоцировать простатит. Однако врач уролог-андролог Андрей Дмитриев подчёркивает, что частые самоудовлетворения истощают организм, могут способствовать эректильным расстройствам и даже говорить о нарушениях психики.

"Однако слишком частое самоудовлетворение может являться проявлением психических расстройств, в том числе депрессии, — рассказал врач в беседе с Газета.Ru. — Кроме того, при слишком частых занятиях мастурбацией, например, несколько раз в день, может наблюдаться как психическое, так и физическое истощение организма, что приводит к эректильным расстройствам".

Мужчинам рекомендуется заниматься сексом два-три раза в неделю, а если половой партнёр отсутствует, то прибегать к мастурбации с такой же периодичностью. Это позволит избежать застоя семенной жидкости, из-за чего накапливается бактериальная флора, способствующая везикулиту, простатиту и другим воспалительным патологиям.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.