Ксения Собчак считает, что травить Артёма Дзюбу за наличие личной жизни — бестактно. По её мнению, никто не имеет права ограничивать личную свободу человека.

"Люди внезапно узнали, что Артём мастурбирует, да ещё и дома в собственной постели. Наказывать человека за сам факт наличия у него частной жизни — это уже совсем очевидное мракобесие. Ну, ничего, защищали свободу слова, право на демонстрации. Теперь будем защищать и право на мастурбацию. Я, кстати, тут же поддержала Дзюбу как ветеран этого движения мастурбации", — пояснила телеведущая.