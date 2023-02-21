Подолог: из-за неправильного гель-лака для педикюра может оторваться ноготь

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Подолог Валентина Шевцова рассказала, как не стоит делать педикюр.

По словам специалиста, гель-лак для ног отличается от средства для рук. В первом случае необходим более мягкий продукт, отметила эксперт. Иначе ноготь может оторваться или возникнет грибок, предупредила подолог.

Как сообщает Москва 24, нельзя наносить гель-лак при наличии инфекции и гематом. Также собеседница издания предостерегла от глубокого снятия слоя кожи на пятках. Из-за этого он спустя несколько дней станет ещё толще, пояснила Шевцова.

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