Подолог Валентина Шевцова рассказала, как не стоит делать педикюр.
По словам специалиста, гель-лак для ног отличается от средства для рук. В первом случае необходим более мягкий продукт, отметила эксперт. Иначе ноготь может оторваться или возникнет грибок, предупредила подолог.
Как сообщает Москва 24, нельзя наносить гель-лак при наличии инфекции и гематом. Также собеседница издания предостерегла от глубокого снятия слоя кожи на пятках. Из-за этого он спустя несколько дней станет ещё толще, пояснила Шевцова.
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