Нутрициолог Воистинных: с каждой диетой люди всё больше сбивают метаболизм и набирают вес

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Какими бы радикальными и перспективными не были диеты, использовать их бесполезно. Со временем они дадут обратный эффект.

С каждым днём нам предлагают всё новые диеты, последователи которых утверждают, что с их помощью можно похудеть за очень короткое время. Однако, как утверждает нутрициолог Юлия Воистинных, любое уменьшение рациона наш организм воспринимает как опасность погибнуть от голода. И когда диета заканчивается, то мы набираем ещё больший вес из-за сбитого метаболизма.

"Диетическая концепция предполагает запреты и ограничения в потреблении определённых продуктов. Нередко запрещённые продукты становятся просто наваждением, — рассказала она изданию "Спорт-экспресс". — Человек срывается, объедается, затем снова возвращается к диете, попадая в замкнутый круг. Из-за этого возникают чувство стыда, вины, ощущение слабости и неспособности достигнуть поставленной задачи".

Как объяснила нутрициолог, диеты мешают и нормальному общению, поскольку люди реже выходят в свет с друзьями, посещают кафе и даже ходят в гости, чтобы не мучиться от видов вкусной пищи на столе. Особенной проблемой становятся семейные праздники с их застольями.

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