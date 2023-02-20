Доктор Шулер: интервальное голодание может стать причиной обжорства

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Набирающее популярность так называемая интервальное голодание может привести человека к обжорству. К такому выводу пришли исследователи из Техасского университета.

Изучая пищевое поведение более 300 студентов колледжей, 23,5% которых когда-о практиковали интервальное голодание, исследователи обнаружили, что именно эти любители диеты с большей вероятностью сталкивались с эпизодами переедания, по сравнению с теми, кто никогда не голодал. Кроме того, даже участники исследования, продолжающие практику интервального голодания, в периоды отсутствия этого режима гораздо чаще позволяли себе "расслабиться", то есть съесть больше нормы.

"Мы были весьма удивлены тем, что именно активные сторонники прерывистого голодания чаще сталкивались с эпизодами переедания и обжорства, по сравнению с теми, кто не придерживался этой практики, — рассказала соавтор исследования доктор Джордан Шулер сайту Inverse. — И эта разница была статистически значимой. Думаю, подобное подтверждает идею о том, что как только вы попробовали интервальное голодание, возникшие после этого привычки никуда не исчезнут, даже если вы перестанете голодать".

Напомним, что интервальное голодание позволяет принимать пищу только в определённый период времени. Например, в течение восьми часов, а в течение следующих 16 есть запрещено. Сторонники этого метода иногда позволяют себе в те самые легальные восемь часов съедать очень много, чтобы им хватило сил дотерпеть до следующего интервала.

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