Невролог Пшеничная: при хорошем уходе Брюс Уиллис может прожить лет 10-20

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многочисленные поклонники американского актёра Брюса Уиллиса опечалены известием о диагностике у него деменции. Однако это вовсе не означает, что артист уже очень скоро уйдёт.

Напомним, что у Брюса Уиллиса выявили так называемую лобно-височную деменцию. Как и все прочие разновидности старческого слабоумия, эта болезнь неизлечима, и не существует лекарств, которые способны были бы её хотя бы замедлить. Но продолжительность жизни таких пациентов может быть достаточно долгой, и всё зависит от ухода за ним. Такое мнение высказала врач невролог Вера Пшеничная.

"Это относится к нейродегенеративным заболеваниям. — пояснила Пшеничная в беседе с "Говорит Москва". — Прогрессирующее заболевание, оно не лечится. Его диагностируют, когда уже болезнь идёт несколько лет. Способ поддержки есть, но все эти исследования ещё не доказали свою эффективность. Обычно умирают эти больные либо от пневмонии, либо от поражения мочевыводящих путей. У них идут нарушения тазовых функций. Всё зависит от ухода. Хороший уход, могут жить долго — лет 10-20. Плохой уход — уходят рано".

Отметим, что когда у другого известного американского артиста Робина Уильямса выявили деменцию с тельцами Леви, то он в приступе депрессии совершил суицид. Что касается родных Брюса Уиллиса, то они уже заявили о том, что привлечение внимания к его персоне поможет ускорить разработку лекарств от этой коварной болезни.

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