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Семья Брюса Уиллиса рассказала про новый диагноз актёра

1:07
Шоу-бизнес » Зарубежный

Здоровье Брюса Уиллиса ухудшилось, сообщила его семья 16 февраля, опубликовав соответствующее заявление на сайте Ассоциации лобно-височной деменции.

Семья Брюса Уиллиса рассказала про новый диагноз актёра

Напомним, что год назад актёр на пенсии впервые объявил о своей борьбе с афазией (расстройством речи).

"Мы всей семьей хотели воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех вас за слова любви и сострадание к Брюсу за последние десять месяцев", — говорится в заявлении, которое подписали бывшая жена Уиллиса Деми Мур, его нынешняя жена Эмма Хеминг и все его дочери (Румер, Таллула, Скаут, Мейбл и Эвелин — три дочери от Деми Мур и две от Эммы).

С тех пор, как актёру диагностировали весной 2022 года афазию, его состояние ухудшалось, теперь актёру поставили новый диагноз: лобно-височная деменция (ЛВД). Семья актёра пояснила, что проблемы с общением — лишь один из симптомов болезни, пишет Hollywood life.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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