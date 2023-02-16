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Эндокринолог Сюракшина: нельзя есть слишком много холодца на свином бульоне

Здоровье

Холодец является одним из традиционных блюд русской кухни, особенно на праздничном столе. Однако у него есть как плюсы, так и минусы для здоровья.

Эндокринолог Сюракшина: нельзя есть слишком много холодца на свином бульоне

В холодце содержится витамин B12 который поддерживает нервы. Также имеющийся здесь витамин B3 нормализует венозное и артериальное давление, сокращая уровень "плохого" холестерина. Благодаря наличию витаминов группы B употребление холодца полезно для работы головного мозга, а вещество ретинол укрепляет иммунитет. Об этом поведала диетолог Елена Сюракшина.

"Холодец полезен для больных суставов, укрепления связок, хрящей, мышц и для всего скелета в целом, — рассказала диетолог Сюракшина Роскачеству. — Он полезен для людей, страдающих анемией и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Высокое содержание коллагена в холодце может принести определённую пользу людям с проблемной кожей, ведь это вещество способствует обновлению и заживлению эпидермиса".

Вместе с тем, нельзя использовать в качестве бульона жидкость, которая была сварена в слишком большом количестве костей или на жирном жареном мясе — это грозит ростом холестерина. Не рекомендуется есть много холодца на свином бульоне, так как в нём много гистамина, чреватого болезнями мочевого пузыря. Не усердствуйте с приправами, не употребляйте холодец чаще одного раза в неделю. Разовая порция этого блюда не должна превышать 150 граммов, а храниться холодец может не более трёх суток и только в холодильнике.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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