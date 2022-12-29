Врач-диетолог рассказала о правилах винопития: Не нужно понижать градус

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с Pravda.Ru объяснила, от каких напитков и блюд стоит воздержаться в Новогоднюю ночь.

Медик отметила, что важно знать меру и соблюдать определённые правила.

"Не нужно понижать градус. Сначала вы пили шампанское, потом перешли на коньяк или водку, а потом — снова на сухое вино или на шампанское. Вот это не стоит. Или проводили Старый Новый год, много что делают, какими-то креплёнными напитками, а потом перешли на шампанское в Новый год. То есть этого тоже делать не стоит", — порекомендовала врач.

Соломатина советует пить сухое вино маленькими порциями, соблюдая перерывы, которые нужны для того, чтобы выработался фермент — алкогольдегидрогеназа.

"Выпили, закусили. Почему закусили? Особенно крепленные, крепкие напитки. Допустим, картофельный салат, холодец, заливное (вязкое) будут сдерживать всасывание, особенно крепких напитков", — объяснила диетолог.

Соломатина предупредила, что продукты распада могут разрушать головной мозг.

Она советует больше находиться в движении, чаще дышать свежим воздухом и потреблять больше воды, слабой минералки, морсов из свежих ягод (смородины, шиповника, клюквы, брусники).

"Нельзя есть те блюда, которые вызывают аллергию. Каждый человек знает, что у него. Но иногда бывает "а, ладно, сегодня праздник, я немножко съем рыбки или мандаринчика, или орешков". Но если он знает, что у него, лучше не рисковать", — рекомендует врач.

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