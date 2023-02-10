Врач-терапевт Хухрев: главная ошибка пожилых в их попытке вести себя, как молодые

В определённом возрасте наш организм уже не способен выдерживать тот стиль жизни, который был привычным в молодости. И важно это принять, чтобы соответствующим образом перестроиться.

Часто проблемы со здоровьем у пожилых людей объясняются тем, что они отказываются принять свой возраст и ведут себя, как молодые. Стареть не нравится никому, но многие возрастные заболевания можно затормозить или не допустить вовсе, если адекватно относиться к собственному организму и понимать, что в определённом возрасте ему нужна особая защита. Такое мнение высказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

"Главная ошибка, что пожилые ведут себя как молодые и не рассчитывают свои силы, — рассказал он в интервью Москва 24. — После определённого возраста в своё здоровье надо начинать вкладываться, так же как и в пенсионные накопления. Если пожилой человек ест что попало, не пьет регулярно лекарства, не проверяет то, что надо проверять, относится к своему здоровью совершенно по-варварски, а потом удивляется, почему у него здесь болит, там болит, то виноват в основном исключительно он, потому что не делал вовремя то, что надо".

Ещё хуже, если пожилые люди, напротив, горстями пьют лекарства, которые сами себе назначают или следуют советам каких-то знакомых. Прием любых лекарственных средств возможен только после рекомендации врача, в противном случае, можно ожидать очень серьёзных ухудшений здоровья.

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