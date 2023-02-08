Исследователи установили, что самое стрессовое время суток приходится на 7:23 утра

Британские учёные обнаружили, что максимальный уровень стресса в течение суток фиксируется рано утром. Причём его удалось определить его с точностью до минуты.

Опрос около двух тысяч взрослых жителей Великобритании позволил определить с исключительной точностью самое стрессовое время дня. Всех добровольцев просили вспомнить о 50 наиболее стрессовых событиях в их жизни, а также о причинах ежедневного стресса и времени его появления. Когда результаты опроса были обработаны, то максимальный уровень стресса был зафиксирован в 7:23 утра.

В число стрессовых событий вошли нахождение в пробках, проливание какой-либо пачкающей жидкости на ковёр и опоздание на работу. В среднем, взрослые люди ежедневно сталкивались с тремя самыми стрессовыми ситуациями в сутки, но у женщин они возникали приблизительно на час раньше, чем у мужчин, как сообщает The Daily Mail.

Исследователи подчёркивают, что довольно часто трудный день у человека заканчивается бессонной ночью, после которой уровень стресса становится максимальным. Это и может объяснить, почему в исследовании пик суточного стресса пришелся на раннее утро. Основными причинами ежедневного стресса люди называли усталость, нарушения сна и напряжённой рабочий день.

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