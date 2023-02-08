Врач Егжина: пигментные пятна могут говорить о почечной недостаточности

У многих людей на коже есть пигментные пятна, которые абсолютно безвредны. Но иногда они являются признаками опасных болезней.

Пигментные пятна, расстраивающие людей с эстетической точки зрения, могут быть симптомами коварных заболеваний, как рассказала врач косметолог-дерматовенеролог Людмила Егжина. К примеру, такие пятна появляются при развитии хронической почечной недостаточности, которую ещё не успели диагностировать

"При хронической почечной недостаточности появляются грязно-серые или тёмно-коричневые пятна на коже, — сообщила она в беседе с Life. — По локализации — в большей степени характерно для век, то есть на нижних веках образуются данного цвета пигментные пятна и симметрично они могут образовываться также на кистях рук".

Когда в почках развиваются патологии, происходит нарушение гормонального статуса. Из-за этого на складках кожи и на сгибательных поверхностях конечностей могут возникать пигментные пятна. А в зоне лица они чаще всего появляются на щеках и лбу. Нередко пигментация возникают при нарушениях в работе печени, в этом случае пятна группируются на щеках. А при патологиях щитовидки — на веках и в области глаз.

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