Дерматолог: пигментные пятна на коже появляются от ультрафиолета

Сильное ультрафиолетовое излучение может провоцировать фотостарение и гиперпигментацию кожи. Об этом рассказала врач-дерматолог Наталья Жовтан в беседе с life.ru.

Специалист объяснила, что причиной пигментации могут стать генетические факторы, они проявляются в возрасте от 3 до 7 лет.

Также, по словам доктора, проблемы с синтезом меланина бывают от дисбаланса гормонов: прогестерона и эстрогена. Но основная причина появления пигментных пятен — ультрафиолет.

Антиоксиданты могут противодействовать нежелательному процессу. Также предотвратить фотостарение помогают витамины С, Е, РР, В12 и А, заключила собеседник издания.

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