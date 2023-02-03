Эндокринолог Губкина: сало допускается употреблять не чаще одного раза в месяц

Сало относится к числу очень популярных в нашей стране продуктов, но употреблять его нужно осторожно. Эта жирная пища, представляющая угрозу для здоровья диабетиков.

Диабетики теоретически могут употреблять сало, но в небольших количествах, и это же касается всех остальных людей. Жирные продукты не оказывают прямого воздействия на выброс гормона инсулина, но они увеличивают нагрузку на систему пищеварения и влияют на работу сердца. А подобное провоцирует скачок артериального давления. Об этом рассказала врач-эндокринолог Елена Губкина.

"Тут важно помнить, что сало, кроме того, что продукт высококалорийный, еще и содержит много соли, — объяснила Губкина "Аргументам и фактам". — Для тех людей с сахарным диабетом, у которых также диагностированы ожирение, нарушение жирового обмена, гипертония, отёки нижних конечностей, проблемы с желудочно-кишечной системой, сало находится под запретом, чтобы не усугубить положение и состояние. Допускается употреблять такой продукт крайне редко и очень в небольшом количестве: можно включать его в рацион не чаще раза в месяц и в количестве, не превышающем 30-40 граммов на приём".

Она также подчёркивает, что сало относится к жирным продуктам, и уровень жира здесь достигает 90%. При употреблении в небольших количествах и изредка данный продукт не приведёт к каким-то серьёзным осложнениям, но увлекаться им не рекомендуется никому.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.