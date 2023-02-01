Психолог: неправильное переживание эмоций губительно для организма

Неправильное переживание эмоций может быть губительно для организма. О том, как правильно ими управлять, рассказала психолог Елена Богатова в интервью "СЭ".

Эмоции нужно научиться проживать, дать им проявиться. Необходимо расслабиться и дать эмоции "войти" в тело, сделать медленные глубокие вдохи через нос, а выдохи через рот, объяснила специалист.

Далее нужно наблюдать за внутренними ощущениями и дождаться, пока эмоция освободит тело и сознание. В таком случае подсознание больше не вернётся к ней и не останется психологических зажимов, добавила собеседник издания.

Но если эмоция сильная, можно сосредоточиться на теле и позволить ему двигаться свободно. Можно кричать, плакать или танцевать, чтобы дать выход чувствам, заключила психолог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.