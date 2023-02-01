Неправильное переживание эмоций может быть губительно для организма. О том, как правильно ими управлять, рассказала психолог Елена Богатова в интервью "СЭ".
Эмоции нужно научиться проживать, дать им проявиться. Необходимо расслабиться и дать эмоции "войти" в тело, сделать медленные глубокие вдохи через нос, а выдохи через рот, объяснила специалист.
Далее нужно наблюдать за внутренними ощущениями и дождаться, пока эмоция освободит тело и сознание. В таком случае подсознание больше не вернётся к ней и не останется психологических зажимов, добавила собеседник издания.
Но если эмоция сильная, можно сосредоточиться на теле и позволить ему двигаться свободно. Можно кричать, плакать или танцевать, чтобы дать выход чувствам, заключила психолог.
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