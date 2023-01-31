Генетик Кларк: теоретически человек может полностью покрыть себя волосами

В силах человека выращивать волосы в любой части своего тела, как показало исследование. Это касается и случаев облысения.

Исследование учёных из Университета Юты показало, что у человека всё ещё имеются гены, которые способны помочь выращивать густой волосяной покров на теле. Но их временно отключила эволюция. Команда исследователей полагает, что эти гены всё-таки можно будет повторно включить. Свои выводы она сделала на основе изучения почти 20 тысяч кодирующих и 350 тысяч регуляторных генов человека, которые сравнили с генами 62 различных видов млекопитающих.

"Мы применили творческий подход к использованию биологического разнообразия, чтобы узнать о нашей собственной генетике, — приводит NDTV слова генетика Натана Кларка, соавтора исследования. — Это помогает нам определить области нашего генома, которые вносят свой вклад в нечто важное для всех нас".

Исследователи выясняли, почему у каких-то млекопитающих волос на теле меньше, а у каких-то больше. Исследование показывает, как регуляторные области генома косвенно воздействуют на процесс роста волос. Теоретически результаты этой работы могут в конечном итоге привести к новым способам восстановления волос у людей, столкнувшихся с облысением.

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