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Сергей Лебедев

Причины выпадения волос могут быть разными, но переживать не стоит

Здоровье » Красота » Дерматология

У нас у всех есть проблемы со здоровьем. Одни к двадцати годам лысеют, у других почему-то сыпятся зубы. Ошибусь на десятилетие — поправьте. Но облысение вызывает у некоторых мужчин какой-то комплекс. И напрасно.

Причины выпадения волос могут быть разными, но переживать не стоит

Я знал немало людей, которые вбухивали тысячи и миллионы в свою прошлую шевелюру. Ничего не помогало. Певец Кобзон всегда обходился хорошим дорогим париком, а певец Элтон Джон, правда, из Англии, ещё в конце 1970-х тратил ползарплаты на волосяные имплантанты. Не помогло.

Вы видели лысых кошек на улице

Истоки облысения разные. Как и истоки разных болячек, которыми нас убеждают как участковые, так и навороченные с дипломами врачи. Правда или нет — решают те, кто потерял зубы или волосы. Например, американский доктор Уильям Регельсон, специалист по старению (чего только нет в нашем мире) утверждал, что клещ демодекс фолликурарум обнаружен в наших фолликулах, волосяных луковицах, почти у 50 страдающих от облысения женщин и мужчин, которые прошли соответствующее обследование.

Не падайте в обморок и не гоните своих четырёхлапых из дома, но, как утверждают американские исследователи, это именно такая клещевая дрянь, которая является возбудителем чесотки у животных. Моя ремарка — никогда не видел лысую кошку, если только её не вывел человек.

Такое открытие сделала компания "Никосин", которая разработала средства для ухода за волосами. Правда, сообщается, что для "уточнения" понадобится ручной микроскоп, который способен увеличить фолликулы в тысячу раз. Именно в этом случае мы сможем увидеть "паразитов", которые питаются себумом, жировыми выделениями, на наших очаровательных головках.

Конечно, всё не так страшно, отмечают спецы по "хайерам", так как нет точного определения, в чём именно состоит отрицательное влияние клещей. А последние, как отмечают медики, нас окружают повсюду: от подушек до ковров. То есть, спать и есть надо исключительно на полу. Лучше бетонном. Что мы и делаем. Но допускается возможность закупоривания клещами наших волосяных мешочков. К тому же, Регельсон настаивает, что кожа на голове у некоторых людей особенно чувствительна к клещам и начинает воспаляться от их прикосновения.

За свои болячки спрашивайте у предков

Несмотря на новые исследования, большинство специалистов считают, что облысение — это наследственный признак. Правда, уже в течение десятилетий биоинженеры здесь молчат. Зато срубают неплохие деньги специалисты на волосяных имплантантах и париках. Но и упомянутая нами компания "Никосин" тоже никогда не оставалась в стороне, разработав для головы массу шампуней, из-за которых, как утверждают тамошние химики, клещи просто передохнут. Правда, не уточняется, вырастут ли у вас вновь волосы.

За последние десятилетия "инновационных проектов" страждующим по волосам обещали и обещают много лекарств и лечений. Втирания, парики и, как говорят деликатно парикмахеры, особенные "зачёсы" не всегда оправдывают чьи-то надежды.

Например, Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США утвердило таблетки фирмы "Мерк", которая вместе со средствами от СПИДа и сердечных заболеваний разработала ещё и таблетки, которые якобы останавливают выпадение волос у мужчин. Мне сложно судить об этом. У меня, вероятно, во рту поселились клещи, а не на голове. И мне, честно говоря, импонирует некий Джон Кеппс, который руководит организацией "Лысые мужчины Америки". Он утверждает, что нормальные мужчины даже внимания не обратят на новые таблетки: "Наш девиз: лысина — это круто!"

Остается лишь напомнить фразу теннисиста мирового класса Андре Агасси, который уже в 20 лет говорил: "Такова моя судьба, и у меня, и у моего брата. У нас мало волос, мы в моего отца".

А всем известный агент 007, британский актёр Шон Коннери, который, если посмотреть его фильмы, никогда не жаловался на свою голову, облысев и надев парик, позже заявил: "Не буду больше ходить в этой шапке!"

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Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы болезни здоровье медицина
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