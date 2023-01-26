Врач рассказал, что перенесённый на ногах грипп может закончиться смертью

Не следует легкомысленно относиться к гриппу и продолжать свою повседневную жизнь, если у вас появились его симптомы. Это может закончиться печально, как рассказал врач-терапевт.

Хотя грипп относится к числу наиболее распространённых ОРВИ, и в большинстве случаев он не требует специфического лечения, поскольку проходит сам по себе, человек всё-таки должен соблюдать определённый режим. Если вы заболели гриппом, не нужно ходить на работу, практиковать физические нагрузки и вообще много двигаться. Рекомендуется постельный режим и обильное питьё. В противном случае, можно столкнуться с опасными осложнениями, как рассказала врач-терапевт Марина Константинова.

"Опасность возникновения осложнений при гриппе намного выше, особенно если переносить болезнь "на ногах", — сообщила Марина Константинова порталу URA. RU. — Стресс, умственное напряжение, физическая нагрузка, холод могут привести к тому, что организму просто не хватит сил бороться с вирусной инфекцией. Сам вирус и его токсины начнут проникать в кровь и далее во все органы, тем самым вызывая серьезные осложнения и даже летальный исход. Вирус гриппа прежде всего выбирает и поражает ослабленные органы, вызывая обострение хронических заболеваний".

К типичным осложнениям гриппа относят пневмонию различного происхождения (вирусную, бактериальную или геморрагическую), абсцессы лёгкого, острый респираторный дистресс-синдром, различные бактериальные риниты, трахеиты, вирусный энцефалит, токсико-аллергический шок и многое другое. Так что болезнь это совсем не пустяковая! В особой группе риска находятся люди с ослабленной или ещё не сформированной полностью иммунной системой, то есть пожилые, больные и дети.

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