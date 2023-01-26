Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РИА Новости: западные танки для Украины переехали "красные линии" России
Украинские беженцы записали ролик об "ужасном" жилье в ЕС: "Ни веничка, ни совочка"
Сладков призвал ввести дополнительную мотивацию для бойцов ВС РФ за уничтожение техники НАТО
Главком ВСУ Залужный обсудил с США шаги для скорейшего принятия новой техники НАТО
Сообщается о пусках ракет с Каспия и Волгодонска, приблизительное время подлета — час
ISW: ВС РФ проводят разрушительные атаки по всему фронту и готовят решающее наступление в ЛНР
Депутат Шеремет призвал изменить статус СВО из-за поставок западных танков Украине
Дандыкин заявил, что для наступления ВС РФ на Киев нужно освободить Донбасс
Российский боец уничтожил прятавшегося в шкафу снайпера боевиков

Врач рассказал, что перенесённый на ногах грипп может закончиться смертью

Здоровье

Не следует легкомысленно относиться к гриппу и продолжать свою повседневную жизнь, если у вас появились его симптомы. Это может закончиться печально, как рассказал врач-терапевт.

Врач рассказал, что перенесённый на ногах грипп может закончиться смертью

Хотя грипп относится к числу наиболее распространённых ОРВИ, и в большинстве случаев он не требует специфического лечения, поскольку проходит сам по себе, человек всё-таки должен соблюдать определённый режим. Если вы заболели гриппом, не нужно ходить на работу, практиковать физические нагрузки и вообще много двигаться. Рекомендуется постельный режим и обильное питьё. В противном случае, можно столкнуться с опасными осложнениями, как рассказала врач-терапевт Марина Константинова.

"Опасность возникновения осложнений при гриппе намного выше, особенно если переносить болезнь "на ногах", — сообщила Марина Константинова порталу URA. RU. — Стресс, умственное напряжение, физическая нагрузка, холод могут привести к тому, что организму просто не хватит сил бороться с вирусной инфекцией. Сам вирус и его токсины начнут проникать в кровь и далее во все органы, тем самым вызывая серьезные осложнения и даже летальный исход. Вирус гриппа прежде всего выбирает и поражает ослабленные органы, вызывая обострение хронических заболеваний".

К типичным осложнениям гриппа относят пневмонию различного происхождения (вирусную, бактериальную или геморрагическую), абсцессы лёгкого, острый респираторный дистресс-синдром, различные бактериальные риниты, трахеиты, вирусный энцефалит, токсико-аллергический шок и многое другое. Так что болезнь это совсем не пустяковая! В особой группе риска находятся люди с ослабленной или ещё не сформированной полностью иммунной системой, то есть пожилые, больные и дети.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Гундаров: "Горшков" может выполнить пуск "Циркона" по Украине после захода в Средиземное море

Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров прокомментировал учебные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", находящегося в Атлантике.

Гундаров: "Горшков" может выполнить пуск "Циркона" по Украине после захода в Средиземное море
Переодетые в российскую форму диверсанты ВСУ попали в плен под Донецком
Переодетые в российскую форму диверсанты ВСУ попали в плен под Донецком
Обращение Зеленского показали жителям Крыма и Белгорода по центральным телеканалам
Военный корреспондент Сладков заявил, что битва за Одессу может стать генеральным сражением в СВО
Знак зодиака 26 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Россия стала как США, где молодые люди убивают для развлечения Сергей Лебедев Шведская БМП пробьёт броню любого российского танка Андрей Николаев
Полковник Макгрегор: США пришли в отчаяние из-за того, что делают ВС РФ на Украине
Гаврилов: Москва будет расценивать использование снарядов с урановым наконечником для танков Leopard 2 как ядерную атаку
МИД РФ: Вашингтон недвусмысленно заявил о цели нанести России стратегическое поражение
МИД РФ: Вашингтон недвусмысленно заявил о цели нанести России стратегическое поражение
Последние материалы
Сообщается о пусках ракет с Каспия и Волгодонска, приблизительное время подлета — час
ISW: ВС РФ проводят разрушительные атаки по всему фронту и готовят решающее наступление в ЛНР
Депутат Шеремет призвал изменить статус СВО из-за поставок западных танков Украине
Дандыкин заявил, что для наступления ВС РФ на Киев нужно освободить Донбасс
Российский боец уничтожил прятавшегося в шкафу снайпера боевиков
Президент Зеленский: Украина ждёт поставок самолётов и ракет НАТО
Воздушные силы Украины отчитались о сбитии 24 из 24 дронов "Герань"
Стали известны подробности лобовой атаки ВСУ под Кременной
Сотни жителей Мюнхена вышли на протесты против поставок танков Leopard Украине
Немецкий экс-офицер Розе назвал поставки немецких танков Leopard на Украину актом отчаяния
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников