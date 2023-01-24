Почему людям с лишним весом бывает так тяжело переносить инфекции

Лишний вес давно связывают с повышенным риском самых разных болезней от диабета до опухолей и даже инфарктов. При этом полные люди хуже справляются с инфекционными заболеваниями, и врач рассказал почему.

Данный тип заболеваний связан со вторжением в организм какого-то инфекционного агента, каким могут быть как бактерии, так и вирусы. В любом случае, реакция организма, то есть тяжесть течения болезни, зависит не только от своевременно начатого лечения, но и от крепости иммунной системы. Чем иммунитет слабее, тем больше проблем инфекция приносит пациенту. Вот почему лишний вес отягчает развитие инфекционной болезни, как отметила заместитель главврача РКИБ имени А. Ф. Агафонова в Казани Юлия Созинова.

"Дело в том, что ожирение влияет на эффективность работы иммунной системы и на силу иммунного ответа организма, — пояснила она в беседе с НТР 24. — На фоне гиподинамии также развиваются сердечно-сосудистые патологии и другие хронические заболевания, которые также осложняют выздоровление".

Поэтому для нашего организма будет большим подарком избавление от лишнего веса. Добиться этого можно только объединив правильное питание и режим физической активности. Экстремальные диеты лучше не выбирать, ведь находиться на них постоянно нельзя, а после завершения этого режима питания потерянные килограммы с высокой вероятностью вернутся назад.

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