Продукты, которые хранятся в холодильнике на протяжении долгого времени, могут спровоцировать развитие рака. Об этом сообщил врач-онколог, хирург Иван Карасёв.
По его словам, россияне редко выбрасывают что-либо из своего холодильника. Он отметил, что некоторые люди вырезают плесень на испортившемся хлебе и употребляют его в пищу. Специалист порекомендовал ни в коем случае так не делать во избежание проблем со здоровьем.
Врач подчеркнул: грибок, который образуется на залежавшихся продуктах, содержит в себе различные яды. Его опасность для организма сохраняется даже после термической обработки, уточнил эксперт.
"Начавшие портиться продукты не годятся в пищу", — написал Карасёв в своих соцсетях.
Медик добавил, что грибы снижают иммунитет и разрушают организм человека. В итоге это может привести к злокачественным процессам и онкологии, заключил хирург.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Минобороны Польши сообщило местным парламентариям о своём видении планов РФ по вторжению на территорию страны.