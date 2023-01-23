Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Актриса Людмила Поргина рассказала о планах семьи на наследство Инны Чуриковой
Рогов: ВС РФ выбили украинских боевиков из населённого пункта Каменское
Раненый боец из Самары героически разминировал поле и помог роте избежать потерь
Штаб ДНР: рядом с Артёмовском освобождены Двуречье и Краснопольевка
Рогов: два украинских офицера элитного подразделения ВСУ перешли на сторону ВС РФ
Сенатор США Маккол: после окончания СВО Россия сблизится с Ираном, а Китай захватит Тайвань
Эстония отдаст Украине все свои 155-мм гаубицы
Ходаковский назвал обстрелы артиллерии ВСУ причинами 90% потерь ВС РФ на Украине
WarGonzo: в Николаеве на Украине замечены танки Leopard 2

Онколог Карасёв: залежавшиеся в холодильнике продукты провоцируют развитие рака

Здоровье

Продукты, которые хранятся в холодильнике на протяжении долгого времени, могут спровоцировать развитие рака. Об этом сообщил врач-онколог, хирург Иван Карасёв.

Онколог Карасёв: залежавшиеся в холодильнике продукты провоцируют развитие рака

По его словам, россияне редко выбрасывают что-либо из своего холодильника. Он отметил, что некоторые люди вырезают плесень на испортившемся хлебе и употребляют его в пищу. Специалист порекомендовал ни в коем случае так не делать во избежание проблем со здоровьем.

Врач подчеркнул: грибок, который образуется на залежавшихся продуктах, содержит в себе различные яды. Его опасность для организма сохраняется даже после термической обработки, уточнил эксперт.

"Начавшие портиться продукты не годятся в пищу", — написал Карасёв в своих соцсетях.

Медик добавил, что грибы снижают иммунитет и разрушают организм человека. В итоге это может привести к злокачественным процессам и онкологии, заключил хирург.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Минобороны Польши заявило о тактике России схемой удара ВС РФ по Варшаве из Германии

Минобороны Польши сообщило местным парламентариям о своём видении планов РФ по вторжению на территорию страны.

Минобороны Польши заявило о тактике России схемой удара ВС РФ по Варшаве из Германии
Рогов: два украинских офицера элитного подразделения ВСУ перешли на сторону ВС РФ
Рогов: два украинских офицера элитного подразделения ВСУ перешли на сторону ВС РФ
Арестович: Россия пыталась провести "изящную молниеносную спецоперацию" на Украине
Военкор Сладков заявил, что "точно будет" вторая волна частичной мобилизации
Знак зодиака 23 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Нужно "подсластить" горький урок постсоветской истории Сергей Лебедев Российский ВПК работал на кого угодно, но только не на Россию Андрей Николаев
Шеремет допустил расширение границ СВО из-за поддержки ВСУ со стороны Запада
ВС РФ сбили над Артёмовском вертолёт ВСУ, пытавшийся эвакуировать старших офицеров
Шольц неожиданно заговорил о Путине и Украине посреди речи к французам
Шольц неожиданно заговорил о Путине и Украине посреди речи к французам
Последние материалы
Военкор Пегов: артиллерия РФ увеличила активность на Херсонском направлении
Мулярчик: ФРГ попадёт в международную изоляцию, если не поставит Киеву Leopard
Бывшая солистка "Стрелок" Любомская пострадала во время суда с Волочковой
Сатановский считает, что нужно превратить бундестаг в "ровную, слегка фонящую площадку"
Глава Евросовета Мишель: следующие 2-3 недели в конфликте на Украине определят будущее
The Masked Marauders: пранкеры от музыки
Читатели DM призвали Джонсона замолчать после его разговора с Зеленским о Путине
Кива: на Украине Пентагон и MI-6 перешли к прямому противостоянию
Почему собака лает и как правильно реагировать на это
В Сети появилось видео сдачи в плен ВС РФ двух боевиков ВСУ на Запорожском направлении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников