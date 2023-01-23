Онколог Карасёв: залежавшиеся в холодильнике продукты провоцируют развитие рака

Продукты, которые хранятся в холодильнике на протяжении долгого времени, могут спровоцировать развитие рака. Об этом сообщил врач-онколог, хирург Иван Карасёв.

По его словам, россияне редко выбрасывают что-либо из своего холодильника. Он отметил, что некоторые люди вырезают плесень на испортившемся хлебе и употребляют его в пищу. Специалист порекомендовал ни в коем случае так не делать во избежание проблем со здоровьем.

Врач подчеркнул: грибок, который образуется на залежавшихся продуктах, содержит в себе различные яды. Его опасность для организма сохраняется даже после термической обработки, уточнил эксперт.

"Начавшие портиться продукты не годятся в пищу", — написал Карасёв в своих соцсетях.

Медик добавил, что грибы снижают иммунитет и разрушают организм человека. В итоге это может привести к злокачественным процессам и онкологии, заключил хирург.

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