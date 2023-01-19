Невролог: головокружение может указывать на несколько заболеваний

Частые головокружения могут указывать на наличие некоторых заболеваний, сообщил невролог Александр Комаров.

"Головокружение — это непростой многофакторный синдром. Он может развиваться не только из-за прямых причин, связанных с вестибулярным аппаратом, но и из-за косвенных, например, связанных с анемией", — рассказал эксперт.

Как сообщает Москва 24, при низком уровне гемоглобина мозг начинает страдать от нехватки кислорода, вследствие чего человек ощущает слабость.

Также головокружение может указывать на печёночную энцефалопатию, нарушение мозгового кровообращения или интоксикацию, отметил невролог.

"Разбираться с этим должен врач-терапевт, который определяет хотя бы первичную причину головокружения. Дальше он направляет пациента к узким специалистам: неврологам, инфекционистам, гепатологам, наркологам, токсикологам или к врачам физической реабилитационной медицины", — резюмировал Комаров.

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