Иммунолог Болибок: грипп провоцирует осложнение всех хронических заболеваний

У переболевшего гриппом развивается такое состояние, как иммунодепрессия, которая может длиться несколько месяцев. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам специалиста, грипп провоцирует осложнение всех хронических заболеваний даже в начальной стадии.

У человека в этот период обостряются все хронические заболевания. Так, если у него был туберкулез в зачаточном состоянии, то после гриппа он может развиться полностью. Часто также возникает ревматизм, заметил эксперт.

Иммунолог подчеркнул, что перенесённый грипп сильно влияет на органы дыхания и обостряет хронические заболевания горла. Долго дают о себе потом знать тонзиллиты, фарингиты и бронхиты.

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