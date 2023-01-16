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Иммунолог Болибок: "Кракен" имеет свойство ускользать от приобретённого иммунитета

Здоровье

Любой новый штамм коронавирусной инфекции, такой как "Омикрон" или "Кракен", обладают свойством ускользать из-под иммунитета, приобретенного от прививок или от предыдущих заражений. Поэтому иммунитет поднять не получится, рассказал Pravda.Ru врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Иммунолог Болибок: "Кракен" имеет свойство ускользать от приобретённого иммунитета

"Единственное, что сохраняется, например, после прививки — это то, что после неё некоторое время (несколько месяцев) держится достаточно высокий клеточный иммунитет, который особо не разбирает, какой именно штамм. Он защищает в целом от коронавирусной инфекции", — объяснил специалист.

По его словам, клеточный иммунитет защищает от тяжёлого течения, но не предохраняет от заражения самой инфекцией. Поэтому вопрос не стоит о том, как его можно поднять.

"Речь о том, чтобы поддерживать на хорошем уровне состояние иммунной системы вообще и, в частности, клеточного иммунитета. Остаётся актуальным ревакцинация каждые шесть месяцев. По-другому, к сожалению, пока сейчас не получается", — добавил доктор.

Он также заметил, что так называемые иммуномодуляторы в Российской Федерации клинические испытания не проходили.

К сожалению, у коронавируса есть особенность ускорять старение, заявил эксперт. А с возрастом известные изменения в иммунной системе — это возрастной иммунодефицит, заключил иммунолог.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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