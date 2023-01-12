Вирусолог Альтштейн рассказал о низкой летальности "кракена"

Российский вирусолог, специалист по вакцинам, генной инженерии и происхождению генетических систем, профессор в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с Pravda.Ru оценил опасность нового штамма омикрона - "кракен".

Вирусолог напомнил, что омикрон появился немного более года тому назад и породил очень много вариантов, которые активно продолжают распространяться до сих пор. Сейчас, как пояснил Альтштейн, наибольший интерес представляет XBB — штамм, который обозначается как "Кракен" (XBB.1.5 — его обозначение). И другие варианты — это BQ.1.1, их называют "Цербер". И вот эти варианты активно распространяются.

Однако, по мнению эксперта, переживать по поводу появления "кракена" не стоит.

"Эти варианты ничем существенно по своим биологическим свойствам не отличаются от других вариантов "Омикрона". Они тоже имеют довольно низкую летальность. Но могут распространяться довольно широко. Поэтому XBB у нас еще в России нет. Сейчас описан только первый случай, сегодня сообщили. Возможно, что он будет распространяться. По этому поводу, конечно, никакой паники поднимать не следует", — успокоил Альтштейн.

Вирусолог подчеркнул, что для спокойствия достаточно соблюдать стандартные противоэпидемические меры, которые принимались и до этого. А бояться нового штамма точно не стоит, потому что он мало чем отличается от тех, что были в 2022 году, заверил Альтштейн.

Ранее 12 января Роспотребнадзор сообщил о первом случая заражения в России новым вариантом омикрон-штамма "кракен".

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