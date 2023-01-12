Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Советник Пушилина Гагин озвучил потери ВСУ в Соледаре: уничтожено пять бригад
Американский конгрессмен Комер назвал Украину врагом США
Арестович заверил, что Путину можно верить: Россия трижды приносила себя в жертву модернизации Запада
Песков: в Соледаре проделана гигантская работа, но главное ещё впереди
Соловьёв призвал Россию нанести ядерный удар по странам НАТО
19FortyFive: США ударили по России "финансовым ядерным оружием". И оно не сработало
Данилов: Украине будет достаточно предоставленных Западом танков, чтобы победить на поле боя
Al-Ayyam: ВС РФ используют весь арсенал средств для изнурения Украины и стран Европы
"Роза Хутор" предлагает комбинированные туры

Вирусолог Альтштейн рассказал о низкой летальности "кракена"

Здоровье

Российский вирусолог, специалист по вакцинам, генной инженерии и происхождению генетических систем, профессор в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с Pravda.Ru оценил опасность нового штамма омикрона - "кракен".

Вирусолог Альтштейн рассказал о низкой летальности "кракена"

Вирусолог напомнил, что омикрон появился немного более года тому назад и породил очень много вариантов, которые активно продолжают распространяться до сих пор. Сейчас, как пояснил Альтштейн, наибольший интерес представляет XBB — штамм, который обозначается как "Кракен" (XBB.1.5 — его обозначение). И другие варианты — это BQ.1.1, их называют "Цербер". И вот эти варианты активно распространяются.

Однако, по мнению эксперта, переживать по поводу появления "кракена" не стоит.

"Эти варианты ничем существенно по своим биологическим свойствам не отличаются от других вариантов "Омикрона". Они тоже имеют довольно низкую летальность. Но могут распространяться довольно широко. Поэтому XBB у нас еще в России нет. Сейчас описан только первый случай, сегодня сообщили. Возможно, что он будет распространяться. По этому поводу, конечно, никакой паники поднимать не следует", — успокоил Альтштейн.

Вирусолог подчеркнул, что для спокойствия достаточно соблюдать стандартные противоэпидемические меры, которые принимались и до этого. А бояться нового штамма точно не стоит, потому что он мало чем отличается от тех, что были в 2022 году, заверил Альтштейн.

Ранее 12 января Роспотребнадзор сообщил о первом случая заражения в России новым вариантом омикрон-штамма "кракен".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Пилоты ВВС Украины пожаловались на "чертовски опасную" русскую ракету

Пилоты Военно-Воздушных сил Украины пожаловались на опасную российскую ракету класса "воздух-воздух" R-37M, которая мешает украинской авиации осуществлять манёвры, сообщает журнал The Drive.

Пилоты ВВС Украины пожаловались на "чертовски опасную" русскую ракету
Гуменюк анонсировала подготовку ВС России к массированному ракетному удару по Украине
Гуменюк анонсировала подготовку ВС России к массированному ракетному удару по Украине
Генерал Соболев призвал зачислить в мобилизационный резерв всю молодежь России
Шурыгин: на Герасимова теперь возложена персональная ответственность за успешность проведения СВО
Компьютерные вирусы намного опаснее биологических Сергей Лебедев Америка пытается подкупить Сербию и обещает ей финансовое благополучие Михаил Плисюк Сколько революций пережила Франция Игорь Буккер
Жилин: переход Соледара под контроль ВС РФ — тактический успех, но не перелом в ходе СВО
МК: военные эксперты Шурыгин и Матвийчук рассказали, что будет с попавшими в котёл в Соледаре ВСУ
CNN: боевик ВСУ заявил, что в Соледаре никто не считает погибших
CNN: боевик ВСУ заявил, что в Соледаре никто не считает погибших
Последние материалы
Экс-разведчик США Риттер: Россия готовится к решительной победе на Украине в 2023 году
Генерал Лебедев: Герасимов будет управлять боевыми действиями как во время войны
Генерал Даннат: отправка Британией Украине 12 танков никак не поможет Киеву
Мендкович: разведка Польши готовится к захвату Западной Украины после падения Киева
Песков: назначение Герасимова вызвано расширением масштаба задач СВО
Песков: сроки повышения призывного возраста в РФ зависят от Минобороны
Врач Георгиева: причиной холодных рук и ног могут быть опасные патологии
Генштаб ВСУ: главная цель России — захват всей территории Украины
Дандыкин назвал чернозём главным врагом для бронетехники НАТО на Украине
Чумаков: продукт эволюции омикрон-штамма "кракен" ничего опасного не несёт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников