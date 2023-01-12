Первый случай заражения новым штаммом "кракен" зарегистрирован в России

Согласно сообщению пресс-службы Роспотребнадзора, в России зафиксирован первый случай заражения новой разновидностью омикрон-штамма коронавируса "кракен".

"Первый случай заражения вирусом субварианта Омикрона — XBB.1.5 "Кракен" был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus", — сказано в сообщении.

Преобладающей же на территории РФ разновидностью вируса по-прежнему остаётся линия "омикрона" ВА.5, отметили в Роспотребнадзоре.

Подвариант "кракен" был обнаружен с октябре 2023 года. Учёные считают его самым заразным из всех известных на данный момент штаммов, при этом пока нет свидетельств того, что новый подвариант протекает особенно тяжело.

Заражения "кракеном" зарегистрированы в 25 странах, их количество растёт. В ВОЗ считают, что всплеск заболеваемости новым штаммом не станет причиной повышенной смертности.

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