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Клименко: Минздрав РФ смотрит на высокие технологии в медицине, как инквизитор на ведьму

Здоровье

Предоставить качественные медицинские услуги для жителей всех регионов России помогут высокие технологии, но чиновники Минздрава противятся внедрению искусственного интеллекта, заявил в интервью Pravda.Ru председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Клименко: Минздрав РФ смотрит на высокие технологии в медицине, как инквизитор на ведьму

Не является секретом, отметил эксперт, что качество медпомощи в московских поликлиниках и в региональных лечебных учреждениях кардинально отличаются. Причём это касается не только отдалённых областей, добавил он, но и городов-миллионников, например Казани.

"Вот позавчера была конференция "Моя поликлиника": Москва делилась опытом с регионами. Регионы сидели и смотрели с круглыми глазами, даже Казань. У вас там нейронные сети, у вас всё-всё-всё, мы тут по-скромному, по-казански", — поделился Клименко впечатлениями.

Сейчас, по его словам, на государственном уровне продвигается телемедицина, когда каждый житель России может получить консультацию у столичного медика через интернет, но нужно идти дальше.

Эксперт считает, что стоит воспользоваться опытом Китая, где список необходимых анализов на основании симптомов выдаёт искусственный интеллект. Это позволило существенно снизить нагрузку на врачей.

"У нас сама постановка вопроса, что искусственный интеллект по звонку пациента скажет, какие анализы сделать, вызывает у людей из Минздрава шок. Так инквизиторы относились к ведьмам в XV веке: "Сжечь!" — пояснил Клименко.

Внедрение высоких технологий в Китае сократило среднее время ожидания приёма пациентами с 60 минут до 20, то есть резко увеличило производительность труда врачей, сообщил специалист. Он подчеркнул, что лечение никто не доверяет компьютеру: все результаты анализов ложатся на стол профессиональному медику, который и назначает необходимые лекарства.

Ранее американские учёные сообщили, что разработали компьютерный алгоритм, вычисляющий вероятность того, насколько гладко пройдут естественные роды и возникнет ли необходимость кесарева сечения.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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