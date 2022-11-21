Искусственный интеллект научат предсказывать, как пройдут роды

Искусственный интеллект захватывает всё больше областей нашей жизни. Иногда таких, которые, вроде бы, никак не могут быть связаны с новейшими технологиями.

Специалисты из клиники Мэйо (США, Рочестер, штат Миннесота) предложили использовать компьютерные алгоритмы для вычисления вероятности того, насколько гладко пройдут естественные роды и возникнет ли необходимость кесарева сечения. Подробности разработки опубликованы в научном издании PLOS ONE.

Печальная статистика

Как известно, раньше смертность при родах и матерей, и новорожденных была очень высокой. Считается, что в условиях современной медицины её уровень крайне низок.

Если почитать СМИ, можно найти очень много информации о неудачных родах, вследствие которых и матери, и дети умирают или получают серьёзные проблемы со здоровьем, остаются инвалидами… Чаще всего в таком исходе обвиняют медиков, затевают судебные процессы.

Изначально существует масса факторов, влияющих на протекание родов. И не всегда есть возможность их все учесть.

Факторы риска

Бывает, что беременность протекает легко, а сами роды выходят тяжёлые. Впоследствии выясняется, что какая-то патология была, об этом есть отметка в карте пациентки, но на неё не обратили внимания.

У роженицы узкий таз,

аллергия на какой-то препарат,

присутствует какое-то хроническое заболевание, не критичное в обычной ситуации, но способное повлиять на роды и их исход.

Необходимо также учитывать и психологическое состояние женщины. Если она слишком нервничает, волнуется, то и роды могут пройти не слишком хорошо.

Нередки случаи, когда женщину до последнего заставляют рожать самостоятельно, хотя ясно, что она этого сделать не может.

Если бы существовал конкретный прогноз, то вероятность того, что такую "мелочь" не учтут, значительно снизилась бы.

Прогноз выдаст программа

Чтобы обучить программу и создать базу данных, способную повлиять на родовой процесс, исследователи использовали сведения о пациентах из многоцентрового консорциума по безопасному труду из Национального института детского здоровья и человеческого развития.

Базы охватывали 66 тысяч историй родов и включали в себя более 700 клинических и акушерских факторов, возникавших от момента поступления в медицинское учреждение до окончания процесса, таких как анамнез пациентки, её физические параметры, результаты последнего обследования и др.

Разработчики считают, что данная технология позволит заменить существующие на сегодняшний день схемы оценки будущих родов на более точные прогнозы, так как алгоритмы будут учитывать индивидуальные особенности пациенток.

Предполагается, что это поможет снизить риск неблагоприятных исходов, если совсем не сведёт их к нулю, а также, как следствие, будет снижена нагрузка на здравоохранение.