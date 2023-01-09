Психолог: в первую неделю после каникул не стоит загружать детей учёбой

После каникул загружать детей учёбой не стоит, им нужно помочь с адаптацией, которая происходит в течение примерно двух недель. Об этом рассказала психолог Анна Адаскина в беседе с агентством "Москва".

По словам специалиста, в первые дни после каникул школьникам нужно позволять заниматься любимыми делами, не перегружая их школьными заданиями. В первую неделю учёбы можно отказаться от репетиторов и дополнительных занятий, чтобы за это время прошёл мягкий переход от праздников.

Период адаптации должен быть комфортным, полезно будет гулять, ходить в гости с ребенком. Главное значение имеет поддержка со стороны родителей, заключила психолог.

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