Семейный психолог: после новогодних каникул лучше входить в рабочий ритм постепенно

После длинных новогодних праздников совершенно точно не нужно сразу стараться переделать всю работу. В рабочий ритм нужно включаться постепенно, так как резкая смена деятельности — тоже стресс. Об этом рассказала в беседе с Pravda.Ru семейный психолог Алёна Леонова.

В рабочий ритм после новогодних каникул лучше входить постепенно, так как резкая смена деятельности — это тоже стресс, заметила специалист.

"Сначала мы резко начали отдыхать — это стресс, теперь если мы резко начнём работать, это будет следующий стресс. Всё нужно делать плавно, постепенно, потихоньку, никуда не торопиться", — объяснила собеседник издания.

По её словам, чтобы быстро прийти в себя после новогодних каникул, это надо было начинать делать ещё во время выходных. А затем уже подстраиваться под рабочий режим, если он сильно поменялся во время празднования.

"Прежде всего, соблюдать режим дня — это очень важно. Тут особо каких-то волшебных средств, чтобы прямо быстро, нет. Весь смысл в том, чтобы это делать плавно, не резко", — заключила эксперт.

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