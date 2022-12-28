Глава Роспотребнадзора Попова: в 2022 году удалось избежать завоза в РФ опасных инфекций

Глава Роспотребнадзора Анна Попова проинформировала, что в Россию удалось не допустить завоза опасных инфекций, несмотря на большое количество рисков вокруг: оспы обезьян, холеры. Многие страны имеют высокие показатели по данным заболеваниям.

По её словам, принятые меры и выпуск необходимых документов дали свои результаты. Она отметила, что многие государства столкнулись с чумой надалеко от границ России. Однако специалисты РФ сделали всё для недопущения осложнений у пациентов.

"Ну и оспа обезьян — новый необычный вызов, но вместе с тем все меры, которые мы предприняли, позволили нам и границы закрыть для инфекций, и все меры предпринять", — добавила Попова.

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