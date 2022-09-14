SANA: в Сирии от холеры умерли восемь человек — 53 заражены

Восемь человек скончались от холеры в Сирии. Согласно информации Минздрава страна, количество заболевших за минувшие сутки увеличилось до 53 человек.

"Вспышка холеры в Сирии представляет собой серьёзную угрозу для жителей всего Ближнего Востока", — сообщили в ООН.

Так, пациентов с холерой зафиксировали сразу в нескольких регионах страны:

Алеппо — 22 человека,

Хасеке — 13 человек,

Дейр-эз-Зоре — 10 человек,

Дамаске — 2 человека,

Латакии — 6 человек.