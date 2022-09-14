Восемь человек скончались от холеры в Сирии. Согласно информации Минздрава страна, количество заболевших за минувшие сутки увеличилось до 53 человек.
"Вспышка холеры в Сирии представляет собой серьёзную угрозу для жителей всего Ближнего Востока", — сообщили в ООН.
Так, пациентов с холерой зафиксировали сразу в нескольких регионах страны:
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