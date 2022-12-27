Терапевт Иванова заявила о вреде незамерзайки для людей в салоне автомобиля

Любая жидкость, которая предназначена для омывания стёкол в автомобиле, может быть опасной для здоровья водителя и пассажиров. Об этом заявила врач-терапевт Светлана Иванова.

Пары незамерзайки провоцируют головную боль и рассеивание внимания, в результате чего риск ДТП увеличивается, сообщает Газета.Ru.

"У водителя может появиться вялость, слабость, сонливость и рассеивание внимания", — подчеркнула Иванова.

Изопропиловый спирт, который входит в состав стеклоомывающих жидкостей, имеет неприятный резкий запах, отметила терапевт.

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