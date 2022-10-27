Автоэксперт Лысаков оценил ситуацию на российском автомобильном рынке

Автоэксперт Вячеслав Лысаков рассказал Pravda.Ru, что сейчас происходит с российским автомобильным рынком.

"Ситуация, естественно, негативная. Уровень жизни граждан РФ падает или, во всяком случае, не растёт. При этом растёт тревожность в обществе. Люди отказываются от дорогих покупок, в том числе от приобретения автомобилей. Поэтому наблюдается падение спроса. С другой стороны, падает предложение вследствие санкций и усложнения поставок на российский рынок. При этом цены не падают", — заявил Лысаков.

Он осветил ситуацию на рынке подержанных авто.

"На вторичном рынке ситуация лучше, потому что новые машины сейчас труднодоступны. Но там, естественно, цены выросли, потому что они всегда идут вслед за ценами на новые автомобили. В этих условиях ожидать какого-то качественного скачка в лучшую сторону не приходится", — сообщил эксперт.

Лысаков оценил роль государства в автомобильном секторе.

"Государство показало уже себя как неэффективный собственник. Для того, чтобы создавать качественные автомобили, поднять автопром с того положения, в котором он находится, нужны годы и серьёзные вложения. Мы шли правильным путём: создавали у себя производство иномарок, повышали локализацию. Но после того, как почти все серьёзные бренды ушли, этот путь, увы, приостановлен", — отметил собеседник издания.

По его словам, возможность развития собственного автопрома Россия упустила много лет назад, и сейчас догнать передовые автомобильные страны не представляется возможным.

Ранее Минпромторг РФ сообщил РИА Новости, что бренд Nissan могут исключить из списка параллельного импорта, когда в России будет налажено послепродажное обслуживание автомобилей производителя.