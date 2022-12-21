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Психолог: желание закончить все дела до Нового года может привести к депрессии

Здоровье

Стремление разобраться со всеми накопившимися делами до Нового года может привести к переутомлению и даже депрессии. Потому не нужно следовать стереотипам, о трезво оценивать свои силы, заявила Pravda.Ru семейный психотерапевт, психолог Наталья Наумова.

Психолог: желание закончить все дела до Нового года может привести к депрессии

По мнению специалиста, стоит трезво оценивать собственные возможности, а не концентрироваться исключительно на работе.

"Если так не получается, если человек понимает, что он сейчас может перенапрячься, тогда лучше распланировать часть дел уже на следующий год, поставить их в четкий график", — добавила психолог.

Часто даже ценой невероятных усилий нельзя успеть закончить все дела, и тогда человек считает год неудачным, а это грозит уже депрессивным состоянием, предупредила Наумова.

"Важно следить за своим восприятием и стараться настраиваться на положительный лад, то есть мыслить позитивно. Смотреть: да, вот это удалось — здорово, вот это не удалось, значит нужно сделать в следующем году", — посоветовала она.

Эксперт добавила, что в предновогодней суете важно себя жалеть и ободрять, чтобы настраиваться на праздник.

Ранее специалисты посоветовали, как справиться с декабрьским упадком сил и "дожить до нового года".

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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