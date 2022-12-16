Психолог объяснил, как дожить до нового года: отдых отдельно, работа отдельно

Психолог Евгений Идзиковский объяснил, как справиться с упадком сил и депрессией перед новым годом.

Идзиковский рассказал, что люди в декабре работают больше из-за накопившихся задач и проектов, которые необходимо завершить до наступления нового года.

Ранее психолог Наталья Наумова назвала способы побороть страх будущего.

Знаток психологии призывает людей научиться устраивать себе праздники и разделять работу и отдых.

"Ушёл с работы, работу отложил в сторону. Также как пришел на работу и отложил отдых в сторону", ­- рекомендует психолог.

Он уверен, что необъодимо интенсивно работать и также интенсивно отдыхать.

"Отличный вариант — это просто потусить с друзьями или семьёй. Необязательно специально заморачиваться. В вашем окружении всегда найдётся человек, которому надо больше, чем другим", — цитирует слова эксперта Радио 1.

Идзиковский советует распланировать следующий год с пошаговой инструкцией. Это, по его словам, поможет снять с себя чувство вины за невыполненные обязанности.

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