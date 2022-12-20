Роспотребнадзор: свиной грипп обнаружили в 86 регионах России

Представители Роспотребнадзора рассказали о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ за минувшую неделю. Этот показатель составил 15,8%.

Как отметили в newizv.ru, по данным ведомства, наиболее распространён в России свиной грипп. Его доля среди респираторных вирусов — почти 70%. Свиной грипп выявили в 86 регионах нашей страны, добавили журналисты.

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