Представители Роспотребнадзора ответили, собираются ли власти в нашей стране объявлять ограничительные меры из-за роста заболеваемости гриппом.
Как подчеркнули в ведомстве, в России не станут вводить систему QR-кодов. Известно, что ею пользовались граждане из-за коронавирусной пандемии.
"Текущая эпидситуация не требует этого", — заявили в Роспотребнадзоре.
Ранее терапевт Сергей Яковлев рассказал о разнице между COVID-19 и свиным гриппом. По словам эксперта, в последнем случае у болезни более острое начало. Также специалист перечислил следующие признаки заражения гриппом:
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