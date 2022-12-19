Роспотребнадзор: в России не планируют вводить систему QR-кодов из-за гриппа

Представители Роспотребнадзора ответили, собираются ли власти в нашей стране объявлять ограничительные меры из-за роста заболеваемости гриппом.

Как подчеркнули в ведомстве, в России не станут вводить систему QR-кодов. Известно, что ею пользовались граждане из-за коронавирусной пандемии.

"Текущая эпидситуация не требует этого", — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее терапевт Сергей Яковлев рассказал о разнице между COVID-19 и свиным гриппом. По словам эксперта, в последнем случае у болезни более острое начало. Также специалист перечислил следующие признаки заражения гриппом:

высокая температура,

сильная головная боль,

проявления интоксикации.

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