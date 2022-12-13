Хирург Сергиенко заявил, что использовать "зелёнку" при ветрянке опасно

При ветряной оспе многие продолжают применять популярную "зелёнку". Однако она может замаскировать возможное воспаление кожи у ребенка. Об этом рассказал детский хирург первой категории "СМ-Клиника" Максим Сергиенко, пишет "Газета.Ru".

"Папулы и пузырьки сопровождаются зудом, из-за которого дети их расчёсывают и могут занести инфекцию в кожу, это чревато развитием тяжёлых ветряночных абсцессов и флегмон, которые быстро прогрессируют в ослабленном организме и могут приводить к фатальным последствиям. Первым признаком инфицирования сыпи является покраснение кожи вокруг корочки, а если этот элемент обработан "зелёнкой", то это просто не видно, потому что всё зелёное", — предупреждает хирург.

Обрабатывать элементы сыпи следует болтушкой с цинком. Она не щиплет, подсушивает, смывается водой, имеет хорошее бактерицидное действие. Также врач рекомендует приём антигистаминных препаратов. Они обладают седативным эффектом.

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