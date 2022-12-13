Диетолог Макиша: чайная ложка печени трески покроет суточную норму витамина D

Есть продукты, содержащие большое количество витамина D. Среди них печень трески, морская рыба, яичные желтки, грибы и молоко. Об этом заявила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Как сообщает Москва 24, в обычных магазинах мало продуктов, содержащих данный важный витамин.

"Кстати, многие вегетарианцы, наверное, видели даже растительное молоко, которое специально обогащают витамином D. Такие продукты достаточно распространены сейчас и являются хорошим его источником", — объяснила эксперт.

Два яичных желтка покрывают 30% от суточной нормы по данному витамину. Также морская рыба богата этим элементом.

"Если, например, в горбуше содержится порядка 70% от суточной нормы, то в сельди или скумбрии — уже 300%. Вам достаточно съесть 30-50-граммовый кусочек, чтобы получить суточную норму", — говорит эксперт.

Печень трески — настоящий суперфуд, натуральная биодобавка с рекордно высоким содержанием витамина D. Достаточно употреблять одну чайную ложку, то есть пять граммов для удовлетворения суточной потребности.

Макиша напомнила о грибах. Они обладают уникальной способностью накапливать в себе витамин D. Среди рекордсменов — лисички. 100 граммах этих грибов содержат почти 50% от суточной нормы витамина.

"Витамин D участвует во многих процессах, в том числе он стимулирует клетки-макрофаги, которые убирают амилоидный белок, а его повышенное образование как раз является одной из основных причин возникновения и развития болезни Альцгеймера. Поэтому витамин D помогает сохранить мозг молодым и здоровым", — пояснила диетолог.

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