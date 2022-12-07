Врач Романенко: компенсировать нехватку солнца зимой помогут рыба и яйца

Семейный доктор клиники "Твой доктор", терапевт, главный врач Татьяна Романенко в разговоре с Pravda.Ru рассказала, как компенсировать нехватку солнечного света для организма в зимний период.

Эксперт заметила, что компенсировать именно солнечного света невозможно, потому что солнце помогает нам улучшать настроение.

Что касается витамина D, его можно принимать в профилактических или лечебных дозах. Профилактические дозы — то 500 или 1000 международных единиц.

"К сожалению, в нашей стране и во многих других странах распространенность недостатка витамина D составляет порядка 60%. Поэтому принимая такую профилактическую дозу, вы точно ничего не нарушите в своем организме, но желательно всё-таки посмотреть уровень витамина D в крови. Это сейчас не проблема. Практически все лаборатории определяют этот витамин D. И уже по уровню именно вашего витамина D уже можно будет принять решение, какую дозу вам нужно будет принимать", — объяснила Татьяна Романенко.

Врач напомнила, что витамин D есть также и в продуктах, в частности, в морепродуктах, в которых содержится достаточное количество витамина D, причём в удобной растворимой форме.

"В одной порции рыбы, лосося, 125 грамм, содержится суточная норма витамина D, вот те 500 международных единиц, которые мы можем рекомендовать. Поэтому если вы будете есть каждый день по одной порции рыбы, при условии, что у вас оптимальный уровень витамина D, этого будет достаточно. Также два яйца в день тоже могут восполнить суточную потребность в витамине D, но при условии, что у вас хорошо работает желудочно-кишечный тракт, и исходно нет недостатка витамина D", — рассказала терапевт.

Романенко подчеркнула, что особенно богаты витамином D продукты животного происхождения — морская жирная рыба, сельдь, лосось, сливочное масло, молоко средней жирности и яйца. Именно они являются рекордсменами по содержанию витамина D.

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