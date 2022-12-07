Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В Белгородской области отработала система ПВО
Сивков: россиянам пора готовиться к атакам БПЛА ВСУ
Громов: Япония ведёт себя послушно, Россия может поставлять ей нефть
Театральный салон "Сцена 23" раскрыл планы на сезон
9 декабря состоится вечер-посвящение Дню Героев Отечества "Наши маяки"
Багов: мошенники могут использовать телевизор Smart TV для слежки за гражданами
Фон дер Ляйен объявила о санкциях против РФ и призналась в любви к русской опере
Кирби: США не поощряли Киев к нанесению ударов по РФ
Кличко: Киев приближается к энергетическому апокалипсису

Врач Романенко: компенсировать нехватку солнца зимой помогут рыба и яйца

Здоровье

Семейный доктор клиники "Твой доктор", терапевт, главный врач Татьяна Романенко в разговоре с Pravda.Ru рассказала, как компенсировать нехватку солнечного света для организма в зимний период.

Врач Романенко: компенсировать нехватку солнца зимой помогут рыба и яйца

Эксперт заметила, что компенсировать именно солнечного света невозможно, потому что солнце помогает нам улучшать настроение.

Что касается витамина D, его можно принимать в профилактических или лечебных дозах. Профилактические дозы — то 500 или 1000 международных единиц.

"К сожалению, в нашей стране и во многих других странах распространенность недостатка витамина D составляет порядка 60%. Поэтому принимая такую профилактическую дозу, вы точно ничего не нарушите в своем организме, но желательно всё-таки посмотреть уровень витамина D в крови. Это сейчас не проблема. Практически все лаборатории определяют этот витамин D. И уже по уровню именно вашего витамина D уже можно будет принять решение, какую дозу вам нужно будет принимать", — объяснила Татьяна Романенко.

Врач напомнила, что витамин D есть также и в продуктах, в частности, в морепродуктах, в которых содержится достаточное количество витамина D, причём в удобной растворимой форме.

"В одной порции рыбы, лосося, 125 грамм, содержится суточная норма витамина D, вот те 500 международных единиц, которые мы можем рекомендовать. Поэтому если вы будете есть каждый день по одной порции рыбы, при условии, что у вас оптимальный уровень витамина D, этого будет достаточно. Также два яйца в день тоже могут восполнить суточную потребность в витамине D, но при условии, что у вас хорошо работает желудочно-кишечный тракт, и исходно нет недостатка витамина D", — рассказала терапевт.

Романенко подчеркнула, что особенно богаты витамином D продукты животного происхождения — морская жирная рыба, сельдь, лосось, сливочное масло, молоко средней жирности и яйца. Именно они являются рекордсменами по содержанию витамина D.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Знакомьтесь - "солнечный витамин"
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Губернатор Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал аэродром в Курске

Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.

Губернатор Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал аэродром в Курске
Британский наёмник Макдональд: мы думали, что солдаты ВС РФ нас перебьют
Британский наёмник Макдональд: мы думали, что солдаты ВС РФ нас перебьют
ВКС РФ отправили Украине "подарки" на День ВСУ в виде ракет с надписями
Сладков требует ВС РФ разнести Майдан и Крещатик в Киеве ради мира в Донбассе
Всё импортное: российских чиновников не заботят проблемы отечественного сельского хозяйства Сергей Лебедев Пророчество монаха Авеля сбывается прямо сейчас – "бесы" уже побежали Ольга Лебедева Жительница Донецка: после начала спецоперации ничего не изменилось Рустем Сафронов
Стрелков о своём возвращении в Москву из зоны СВО: Незаконно носил оружие
В Китае пригрозили США разгромом жестокой гегемонии: ближайшие 10 лет решающие
Хатылев: дроны ВСУ по российским аэродромам могли запустить из Казахстана
Хатылев: дроны ВСУ по российским аэродромам могли запустить из Казахстана
Последние материалы
Театральный салон "Сцена 23" раскрыл планы на сезон
9 декабря состоится вечер-посвящение Дню Героев Отечества "Наши маяки"
Багов: мошенники могут использовать телевизор Smart TV для слежки за гражданами
Фон дер Ляйен объявила о санкциях против РФ и призналась в любви к русской опере
Кирби: США не поощряли Киев к нанесению ударов по РФ
Кличко: Киев приближается к энергетическому апокалипсису
Rebelión: украинцы нужны США как пушечное мясо, чтобы бороться с РФ
Эксперты ЦБ РФ назвали потолок цен на нефть новым экономическим шоком
Священник о том, как в человека может вселиться бес: "Едут к каким-то дедушкам"
РВ: военный ВСУ уничтожен в своём укрытии с ударного дрона спецназа НМ ДНР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников