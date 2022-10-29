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Врач Горина: осеннюю усталость помогут побороть витамины и здоровый сон

Здоровье

Разнообразное питание, богатое витаминами и минералами, достаток витамина D и налаженный режим сна позволят с лёгкостью избавиться от осенней усталости, уверена врач общей практики Елена Горина.

Врач Горина: осеннюю усталость помогут побороть витамины и здоровый сон

Осенью заканчивается пора сезонных фруктов и овощей, а потому люди начинают потреблять более жирную и калорийную пищу, напомнила медик. Организм испытывает нехватку витаминов и минералов, в особенности витамина D, ответственного за работу различных внутренних систем. Ультрафиолета короткими осенними днями для выработки необходимых веществ недостаточно, а потому можно бороться с нехваткой с помощью препаратов.

"Чтобы привести витамин D в норму, необходимо сдать анализ и получить рекомендации врача по дозировке и длительности приёма", — пояснила Горина в интервью изданию RT.

Также с постоянным чувством усталости, по словам врача, поможет справиться соблюдение режима сна. Если эти простые правила не дают ощутимого результата, отметила медик, необходимо обратиться к врачу.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Елена Андреева
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