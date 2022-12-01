Одной из причин раннего старения могут стать конечные продукты гликирования (КПГ). Об этом написал врач-диетолог Михаил Гинзбург в своём личном блоге.
Эксперт пояснил, что внутри нашего организма сахара соединяются с молекулами белков или с аминокислотами, в результате чего возникают "сшивки", которые довольно трудно разорвать.
Этот процесс называется гликация или гликирование, и из-за него нарушается основная функция белков, добавил он.
По словам доктора, ускоренное старение кожи начинается при гликировании коллагена, теряется её эластичность, происходит старение сосудов.
С пищей, которая подвергалась многократному разогреву или термической обработке при очень высокой температуре, в организм также поступают КПГ.
Эти вещества могут привести к развитию атеросклероза, онкологии, сахарного диабета и возрастных заболеваний, а также патологическим процессам, ускоряющим старение организма, добавил врач.
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