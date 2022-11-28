Если человек часто спит на животе, это может привести к развитию болезни Альцгеймера, заявила сомнолог Елена Царёва.
По её словам, от позы для сна зависит состояние человека в течение дня. Как пояснила специалист, наиболее опасным положением считается сон на животе, ведь в этом случае возникают сложности с выводом продуктов обмена из головного мозга.
"Они накапливаются, болезнь Альцгеймера вызывают", — сказала врач в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Кроме того, она добавила, что сон на животе провоцирует боли в области головы, шеи и позвоночника. Царёва также подчеркнула: людям, страдающим от храпа, не нужно спать на спине. В таком положении дыхание может остановиться, уточнила специалист.
Она порекомендовала россиянам засыпать на боку. Если у человека есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, следует лечь на правую сторону, заключила эксперт.
Ранее врач-невролог Александра Алёхина сообщила, что симптомы болезни Альцгеймера начинают прослеживаться за 18 лет до официальной постановки диагноза.
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