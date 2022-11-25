Алёхина: признаки болезни Альцгеймера возникают за 18 лет до постановки диагноза

Симптомы болезни Альцгеймера начинают прослеживаться за 18 лет до постановки диагноза в медучреждении. Об этом сообщила врач-невролог Александра Алёхина.

По её словам, пациенты не в силах заметить первичные изменения в мышлении и памяти. Как пояснила специалист, лишь ранняя диагностика различных заболеваний позволит своевременно принять меры для их профилактики.

"Тонкие признаки болезни Альцгеймера могут быть за 18 лет до постановки официального диагноза", — подтвердила Алёхина в интервью изданию "МедикФорум".

Эксперт порекомендовала людям из группы риска обязательно сходить на консультацию к врачу, даже если сейчас они не сталкиваются с когнитивными нарушениями. Она также добавила, что на развитие деменции могут указывать проблемы с пониманием, концентрацией внимания, запоминанием и планированием.

Кроме того, следует обратиться за помощью в случае регулярных трудностей с подбором нужных слов и выражений, заключила Алёхина.